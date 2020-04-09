إزالة ١٤ حالة تعد على الأراضي الزراعية بالعياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: شنت شرطة المرافق بالجيزة، اليوم الخميس، حملة لإزالة حالات التعدي على الأراضي الزراعية بمركز العياط جنوب المحافظة. أسفرت الحملة بمشاركة مجلس المدينة عن إزالة ١٤ حالة تعد بإجمالي مساحة ٢٢٨٩م٢. تحررت المحاضر اللازمة حيال المخالفين، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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