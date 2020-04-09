3 ساعات قبل بدء الحظر.. تكدس مروري بمعظم محاور القاهرة والجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تشهد بعض المحاور والميادين الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة، اليوم الخميس، تزامنا مع قرب موعد تطبيق حظر التجوال في تمام السابعة مساء.

رصدت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور تحت إشراف اللواء علاء متولي، زحاما أعلى الطريق الدائري للقادم من نفق السلام للمرج ومن كارفو المعادي إلى المنيب.

ويشهد محور روض الفرج زحام مروري متجها للطريق الزراعي، وتكرر الأمر للمتجه من أكاديمية الشرطة إلى "بورتو كايرو مول"، والمتجه من كوبري 15 مايو إلى الدائري.

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بالانتقال إلى محور 26 يوليو، رصدت كاميرات المراقبة والخدمات المروري كثافات متوسطة من وصلة الطريق الصحراوي إلى المنصورية، والمتجه إلى محور

وسجلت الغرفة زحاما بمحور الأوتوستراد من كوبري التونسي اتجاه الدائري، وشارع عباس العقاد في الاتجاهين، مقابل كثافات متحركة أعلى كوبري أكتوبر للمتجه من الدمرداش إلى غمرة (والعكس)، ومن ميدان التحرير إلى غمرة.

كورنيش النيل أيضا يشهد زحاما مروريا للمتجه من الملك الصالح إلى المعادي، والأمر نفسه للقادم من محور الخلفاوي اتجاه الكورنيش.

يأتي ذلك وسط انتشار مروري مكثف وسط تواجد قيادات ميدانية لتسهيل حركة السيارات، وسحب الكثافات تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.