ضبط كمية كبيرة من الكمامات الطبية قامت عناصر إخوانية بتجميعها لإحداث أزمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط كميات كبيرة من الكمامات والمستلزمات الطبية قامت عناصر إخوانية بمحافظة الدقهلية بتجميعها من الأسواق بهدف إحداث أزمة . وأفادت مصدر أمني أن ذلك يأتي في إطار إستمرار جهود الأجهزة الأمنية لإجهاض المخطط الإخوانى الإرهابي. وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية تمكنت أمس الأربعاء من ضبط عناصر إخوانية لتجميعها سلع تموينية من الأسواق وتخزينها لإحداث أزمة خلال شهر رمضان. جرى تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

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