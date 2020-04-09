شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: رمضان هذا العام بـ«طعم البيوت» وليس «الكافيهات والرقص» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه في حال استمرار منع الشعائر في المساجد، ستصبح بيوتنا لأول مرة تتذوق طعم رمضان، وهذا سيكون الجانب الإيجابى، حيث يؤدى الناس الصلاة في البيت، وهذا حدث عظيم.
وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الخميس: «ستجد كل بيت يقيم الصلاة والتراويح، مع الأخذ بالتدابير الوقائية من فيروس كورونا، لأول مرة سيكون رمضان بطعم البيوت وستذوق متعة رمضان، والأبناء سيرون الأب قدوة في الصلاة، وليس الكافيهات أو الرقص أو الخيم الرمضانية».
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