شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. تعيينات جديدة بجامعة بنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، قرارات بتعيين وكلاء ورؤساء أقسام جدد بكليات الجامعة. وشملت القرارات تعيين الدكتور سامي محمد أحمد غنيمي أستاذ ورئيس قسم المحاسبة بكلية التجارة وكيلا للكلية لشئون التعليم والطلاب، وتعيين الدكتور محمد أحمد إبراهيم خليل الأستاذ بقسم المحاسبة بكلية التجارة وكيلا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة كما أصدر السعيد قرارا بتعيين الدكتور أنور عبدالفتاح الأستاذ بقسم التشريح والأجنة بكلية الطب البيطري رئيسا لمجلس القسم وقرارا بتكليف الدكتور أحمد بيومي المدرس بكلية الهندسة بشبرا للقيام بمهام مدير وحدة التعليم الإلكتروني بالجامعة، وتكليف الدكتورة مني محمد المدرس بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي للقيام بمهام مدير وحدة التدريب على تقنية المعلومات بالجامعة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 1,560

تعافي 305

وفيات 103

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