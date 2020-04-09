شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إصابة ممرض بـ«كورونا» في معهد القلب.. رئيس هيئة المستشفيات يطمئن على العاملين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أجرى الدكتور محمد صلاح الدين زعتر، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، زيارة إلى معهد القلب القومي للاطمئنان على العاملين بالمعهد من طواقم طبية وإدارية وخدمات معاونة، وذلك إثر اكتشاف إصابة ممرض بفيروس كورونا بعد مخالطته لمريضة محولة من مستشفى مبرة مصر القديمة يوم 29 مارس، وفي 5 أبريل تم إبلاغ المعهد من مستشفى المبرة بأن المريضة مصابة بفيروس كورونا المستجد، لاتخاذ اللازم مع المخالطين لها.
وقال «زعتر»، بحسب بيان، الخميس، إن المعهد اتخذ الإجراءات اللازمة تجاه الطاقم الذي كان مخالطًا للحالة، وعددهم 16 طبيبا وممرضًا، وظهرت نتيجة التحليل إيجابية لمُمرض، وتم على الفور نقله لمستشفى العزل، كما تقرر العزل المنزلي لجميع الطاقم المخالط، كما تم تتبع المخالطين للمرض المصاب من الإداريين وتم رصد عدد 24 شخص تم اخذ مسحات منهم وتم منحهم إجازة للعزل بمنازلهم لحين ظهور نتيجة المسحة.
وأضاف أنه تم تحويل العيادة الخارجية إلى قسم طوارئ لاستقبال الحالات الطارئة، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية وتم غلق قسم الاستقبال وتعقيمه، وتعقيم المبنى بالكامل وتطهيره، إلى جانب تعقيم المكان بشكل دوري، كإجراء احترازي وزيادة طمأنينة.
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