شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل ومحافظ الدقهلية يتفقدان مشروعات الطرق والكباري بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، الخميس، عددا من المشروعات الكبرى التي تجري على أرض المحافظ للنهوض بالطرق والكباري.

وزار الوزير والمحافظ موقع العمل في كوبري طريق دكرنس الجديد على طريق «المنصورة-دمياط الشرقي» ثم توجها معا لتفقد كوبري الخيارية والذي يحتاج إلى بعض أعمال الصيانة.

كما تفقدا الأعمال الجارية في طريق رافد جمصة الدولي، وتشمل أعمال تقويته وإنشاء حارة ثالثة له وتوسعته ليصبح، 10.5 متر للاتجاه الواحد والذي يربط بين مدينة المنصورة والطريق الدولي الساحلي

وتعمل في الطريق 3 شركات تعمل فيه وسينتهي العمل فيه بداية الصيف، بطول 50 كيلو متر مربع وبتكلفة إجمالية مليار و100 مليون جنيه، وذلك لزيادة عدد السيارات والحمولات تؤثر على الطرق لذلك تم أخذ كل الاحتياطات اللازمة ليتحمل الطريق أقصى الأوزان.