شكرا لقرائتكم خبر عن فندق الحجر بمرسى علم يقدم وجبات إفطار للمسلمين والأقباط العائدين من أمريكا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعد المسؤولون بفندق الحجر الصحي بمدينة مرسي علم، المخصص للمصريين العائدين من الولايات المتحدة الأمريكية، قائمة طعام ووجبات خاصة لإفطار عدد من الصائمين المتواجدين في الحجر تزامنًا مع صيام أيام من شهر شعبان، بالإضافة إلى وجبات خاصة للصائمين من الأقباط.
وقال عاطف عثمان، مدير الفندق، في تصريحات صحفية، الخميس، إن إدارة الفندق أعدت قائمة طعام للثلاث وجبات يومياً لمدة 14 يومًا هي مدة الحجر الصحى المحدد، وتتنوع وجبة الغداء يوميًا وتشمل أنواع مختلفة من اللحوم والفراخ والأسماك و«السي فود»، بالإضافة إلى السلطات المتنوعة والفواكه والحلويات، مشيرًا إلى أن إدارة الفندق راعت المصريين الصائمين من المسلمين والأقباط بإعداد وجبات في مواعيد آذان المغرب للصائمين أيام شهر شعبان، وإعداد وجبات للصائمين من الأقباط تتناسب مع صيامهم.
فيما خصصت مديرية الصحة بالمحافظة فريقًا طبيًا مدربًا لمتابعة الحالة الصحية للمصريين في الفندق، والقيام بإجراءات الفحص الطبي عن طريق قياس درجة الحرارة مرتين يوميًا صباحًا ومساءً، والإشراف على تعقيم وتطهير الفندق يوميًا وذلك طوال مدة الإقامة 14 يومًا، تحت إشراف طبي كامل، وذلك كإجراءات وقائية ضد انتشار فيروس «كورونا».
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