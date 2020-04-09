شكرا لقرائتكم خبر عن «المعتمدية في الحجر»: تشغيل مكتب البريد.. وتواصل عمليات التعقيم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت قرية المعتمدية ليلة الحجر وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث تم غلق مداخل ومخارج القرية، تنفيذًا لإجراءات العزل والإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية، اللازمة للحد من انتشار العدوى، بعد ثبوت إصابة عدد من الأهالي بفيروس كورونا المستجد.

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على المتابعة الدورية لقرية المعتمدية بمدينة كرداسة، للتأكد من تنفيذ إجراءات العزل، مشددًا على تقديم الخدمات والاحتياجات الأساسية لأهالي القرية، وانتظام العمل بالوحدة الصحية للقرية طوال الـ24 ساعة لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية للأهالي، وتوفير جميع أدوية الرعاية الأساسية داخل الوحدة الصحية، وأنه بالتعاون مع الجمعيات الأهلية تم دعم العديد من منازل القرية بشنط المواد الغذائية والوجبات لتسهيل المعيشة.

عى جانب آخر، تواصلت الجهود الشعبية والرسمية لتلبية احتياجات الأهالي، بما يحول دون حاجتهم للخروج من القرية، فقد تم تشغيل مكتب بريد القرية اليوم، وساهم عدد من شباب القرية في مبادرة تطوعية منهم لتنظيم توافد الأهالى على المكتب.

الحجر الصحي بقرية المعتمدية بالجيزة وحملات لتطهير الشوارع والمحلات

الحجر الصحي بقرية المعتمدية بالجيزة وحملات لتطهير الشوارع والمحلات

الحجر الصحي بقرية المعتمدية بالجيزة وحملات لتطهير الشوارع والمحلات

الحجر الصحي بقرية المعتمدية بالجيزة وحملات لتطهير الشوارع والمحلات

الحجر الصحي بقرية المعتمدية بالجيزة وحملات لتطهير الشوارع والمحلات

الحجر الصحي بقرية المعتمدية بالجيزة وحملات لتطهير الشوارع والمحلات