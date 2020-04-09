شكرا لقرائتكم خبر عن لمواجهة «كورونا».. تطهير وتعقيم مركز ومدينة نخل وسط سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد سليمان فرج محمد، رئيس مركز ومدينة نخل في وسط سيناء، اليوم الخميس، حملة مكبرة لتطهير وتعقيم المدينة، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال «فرج» إن الحملة باشتراك عدد من المتطوعين والعاملين بالتنسيق مع الجهات المعنية، وشملت المنشآت والمصالح الحكومية والمساجد والشوارع وبعض أحياء المدينة، حيت تم تطهير وتعقيم مبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة نخل، مبنى إدارة الشباب، مبنى مركز الشرطة، مبنى وحدة المطافىء، مبنى الإسعاف، مبنى البريد.

وأشار إلى أن الحملات مستمرة في إطار اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة والتنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية للحد من انتشار الفيروسات حفاظا على صحه وسلامة المواطنين، مشددا على ضرورة إجراء التطهير والتعقيم لكافة المنشآت والمرافق والمصالح الحكومية ومنازل المواطنين لضمان الوقاية بصفة دائمة وحرصا على سلامتهم وصحتهم.