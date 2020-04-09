شكرا لقرائتكم خبر عن «التكافل الاجتماعي» بالشرقية تتبرع بجهازي تنفس صناعي لـ«صدر الزقازيق» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الخميس، بزيارة لمستشفيات حميات الزقازيق، والأمراض الصدرية، لمؤازرة الفريق الطبي بالمستشفيات، والاطمئنان على الحالة الصحية للمرضي المتواجدين بالمستشفى.

وأكد وكيل الوزارة للفريق الطبي على دعم القيادة السياسية، ودعمه الكامل لهم، مع تواجده، وتواصلهم المباشر معه في أي وقت لأي عضو في الفريق الطبي، والذين أكدوا الاستعدادات الكاملة للتعامل مع جميع الحالات، وفي مختلف الأوقات، والقيام بواجبهم على مدار الساعة.

وأثناء زيارة وكيل الوزارة لمستشفي الأمراض الصدرية تبين قيام مديرة مؤسسة التكافل الاجتماعي بالشرقية وأمين الصندوق بالتبرع بعدد ٢ جهاز تنفس صناعي للمستشفى، وقدم وكيل الوزارة الشكر للمؤسسة على دعمهم المستمر، مشيداً بدور رجال ومؤسسات المجتمع المدني في تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بمستشفيات المحافظة، خاصة في ظل الظروف الراهنة.

وفي سياق متصل تابع وكيل الوزارة تدريب الفريق الطبي بالعناية المركزة على الأجهزة الجديدة، كما اطمأن على الخدمة الطبية المقدمة للمرضي بالعناية المركزة، وتم التأكد من توافر المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية من الواقيات الشخصية والمطهرات وغيرها، وتوزيع المستلزمات الوقائية يومياً على الفريق الطبي بكميات كافية، مع التشديد باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية المقررة وفقاً لبروتوكول وزارة الصحة المصرية، ومنظمة الصحة العالمية.

كما تابع وكيل الوزارة أعمال التطهير التي قامت بها الإدارة الصحية بالزقازيق، ورش مختلف الأماكن بكل مستشفي، وقام وكيل الوزارة بعقد اجتماع مع إدارة مستشفيات الصدر والحميات، تم من خلاله مناقشة خطة العمل ووضع الحلول المناسبة لأية معوقات، ووضع سيناريوهات لأي مستجدات تخص فيروس كورونا المستجد، مؤكدا على دور مسئولي الجودة، ومكافحة العدوي، ومسئولي الإعلام، والعلاقات العامة، بوضع إرشادات موضحة أماكن تقديم الخدمة المختلفة بالمستشفيات، وأيضاً الإرشادات التوعوية بمختلف أنحاء المستشفى.

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