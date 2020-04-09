شكرا لقرائتكم خبر عن «الأطباء» تطالب وزيرة الصحة بحل مشاكل دفعة تكليف مارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خاطبت نقابة الأطباء، الخميس، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بخصوص شكوى من الأطباء دفعة تكليف مارس 2020، بوجود العديد من السلبيات في الحركة.

وأكدت النقابة في بيان صحفي، أن الأطباء يقومون بواجبهم باخلاص تلبية لنداء الوطن وبرا بقسم الطبيب، وذلك على الرغم من تعرضهم وأسرهم لمخاطر العدوى المتكررة والتي تصيب البعض منهم بإصابات خطيرة، ويلقي العديد منهم حتفه بسببها.

وأضاف بيان النقابة: «في الظروف الحالية فإنه من المهم التأكيد على ضرورة التكاتف والتعاون ونبذ أي أسباب تؤدي للتوتر بين صفوف شباب الأطباء الذين يحتاجهم الوطن بشدة في معركته لمكافحة الأمراض وعلى راسها فيروس كورونا».

وأشارت النقابة إلى انها تلقت شكوى من الأطباء دفعة تكليف مارس 2020، والذين يتضررون فيها من قيام مسؤولي إدارة التكليف بالوزارة بالإعلان عن حركة التكليف الجديدة، متضمنة العديد من السلبيات التي تضر بالمنظومة الصحية وتضر بالأطباء الجدد.

وطالبت النقابة من وزيرة الصحة توجيه مسؤولي الوزارة للنظر بعين الإعتبار لشكاوى الأطباء، وعقد لقاء عاجل بين مسئولي الوزارة، وممثلي أطباء التكليف مع ممثلين للجنة الشباب بالنقابة، وذلك للتوافق على حلول عاجلة تضمن التوفيق بين حاجات العمل وبين حقوق الأطباء.

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