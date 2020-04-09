شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الطائفة الإنجيلية»: من يحاول فتح كنيسة سيُعرّض نفسه للمساءلة القانونية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، على استمرار الصلاة من أجلهم ومن أجل الكنائس المصرية، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة للفترة الراهنة بشأن معدل انتشار وباء «كورونا» في مصر، آملين أن «ينتهي هذا الوباء والعودة إلى الكنائس، وأن تعبر بلادنا من هذا الوباء سالمة».

وشدد «زكي» في رسالته الصوتية إلى المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية في مصر، الخميس، التي أرسلها عبر تطبيق «واتس آب»، على «الالتزام بقرارات المجلس الانجيلي العام ورؤساء المذاهب، وهي التي علقت الخدمات بالكنائس بما فيها من ايام الاحد والجمعة، داعيا إلى نشر رسالته إلى كافة الكنائس الإنجيلية بجمهورية مصر العربية، والالتزام بقرارات المجلس الانجيلي العام ورؤساء المذاهب التزاما إيمانيًا ووطنيًا أيضًا».

وتابع: «أي شخص يحاول فتح كنيسة أو أي تجمع لحضور أي من المناسبات القادمة سيعرض نفسه للمساءلة القانونية، وأيضا للمساءلة الكنسية، فأرجو من رؤساء المذاهب الالتزام بقرار المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب، وهذا القرار صدر بالإجماع، والالتزام به كما أشرت له سابقا ضرورة وطنية وايمانية وبالتالي لا يجوز مطلقا فتح الكنائس للجماهير، ولا يجوز مطلقًا عمل تجمعات بما يتعارض مع القانون وسياسة الدولة».

واختتم رئيس الطائفة الإنجيلية الدكتور القس أندرية زكي، رسالته المسجلة قائلًا: «إن المصريين الإنجيليين دائمًا سباقين في الالتزام بقرارات الدولة والكنيسة، ربنا يباركم جميعًا، وصلاتي أن نعبر هذه الأزمة سالمين».