شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن» تُنقذ «سيدة كرموز وطفليها» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استجاب فريق حماية الأطفال والكبار بلا مأوى التابع لوزارة التضامن الاجتماعي لبلاغ وارد للوزارة، الخميس، بوجود سيدة متواجدة في الشارع مع طفلين في منطقة كرموز تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي قصتها.

وتوجهت وحدة الأمل ٢ لبحث البلاغ وتمشيط المنطقة بحثًا عن السيدة وبالفعل تم العثور عليها وتبين أنها تدعى (ع.أ.م) ٣٧عاماً معها طفلة ٥ سنوات وطفل عمره عامين وسبق التعامل مع السيدة من قبل بمنطقه أبوالعباس ورفضت الإيداع، وهي ضحية زوجها والد الأطفال الذي كان يعمل في شركة للمقاولات، وتزوجها من محافظة الشرقية، واصطحبها إلى محافظة القاهرة، للإقامة فيها، وبعد ٥ سنوات زواج، انفصلا، ثم انتقلت الحالة إلى الإسكندرية، وقدمت طلباً إلى المحافظة، للبحث عن مكان للإقامة والعمل لكنها تعرفت على رجلٍ آخر وتزوجته عُرفيا بغرض الحماية من الشارع، ولكنه كان يُعاني من شلل في الحركة، ولا يستطيع السير، فكان يستغلها في جلب المال له بالتسول، وعندما عانت من الحياة معه تركته.

تواصل الفريق مع مديرية التضامن لتوفير مكان للحالة، وبالفعل تم اصطحابها إلى جمعية مصطفى كامل للمرأة المعنّفة (مركز استضافة وتوجيه المرأة بالإسكندرية) للإقامة مع أطفالها.

فريق حماية الأطفال والكبار بلا مأوى التابع لوزارة التضامن الاجتماعي يستجيب لبلاغ وارد للوزارة بوجود سيدة متواجدة في الشارع مع طفلين في منطقة كرموز

فريق حماية الأطفال والكبار بلا مأوى التابع لوزارة التضامن الاجتماعي يستجيب لبلاغ وارد للوزارة بوجود سيدة متواجدة في الشارع مع طفلين في منطقة كرموز

فريق حماية الأطفال والكبار بلا مأوى التابع لوزارة التضامن الاجتماعي يستجيب لبلاغ وارد للوزارة بوجود سيدة متواجدة في الشارع مع طفلين في منطقة كرموز

فريق حماية الأطفال والكبار بلا مأوى التابع لوزارة التضامن الاجتماعي يستجيب لبلاغ وارد للوزارة بوجود سيدة متواجدة في الشارع مع طفلين في منطقة كرموز