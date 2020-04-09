شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين: إلغاء عودة «الكومي» للجدول لـ«انتماته للإخوان واتهامه في فض النهضة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن رجائي عطية، نقيب المحامين، إلغاء قيد وعودة هشام الكومي، لصدور حكم قضائي ضده بـ«الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، في قضية فض اعتصام النهضة»، مؤكدًا أن الواقعة حدثت بسبب خطأ إداري.

وقال بيان صحفي لـ«عطية»، أنه بعد سماع إيضاحات أبوبكر ضوه، عضو مجلس النقابة، ونبيل صلاح، مدير لجنة القبول، وهانم السيد، موظفة بالنقابة العامة بخصوص تفعيل قيد هشام حمدي حامد عبدالحميد الكومي، وما لابس ذلك من خطأ حال كونه صادر ضده حكم قضائي عن الانتماء إلى جماعة الإخوان وعن حادث النهضة.

وأضاف البيان: «فهمنا من رواية الجميع أن (ضوه) عضو مجلس النقابة، اتصل بهانم السيد، الموظفة بالنقابة، وكلفها بتنفيذ قرار الإعادة من الزوال، وأن ذلك يتم بالرجوع إلى رئيسها في العمل، نبيل صلاح، واتضح لنا أن الموظفة أجرت التفعيل دون العرض على رئيسها، لعدم وجوده في هذا اليوم، وتبين أنه لم يتم استخراج بطاقة عضوية لهشام الكومي، وأن الخطأ الذي حدث، جاء بحسن نية دون قصد سيئ».

وتابع: «قررنا التنبيه على الجميع بوجوب الالتزام بالتأشيرات الكتابية، والالتزام بالاختصاصات المحددة سواء لأعضاء المجلس، أو لكافة الأطراف القائمة على التنفيذ، وإلغاء تفعيل قرار العودة من الزوال لهشام الكومي، ووقف أي إصدار بطاقات له، إخطار مصلحة الأحوال المدنية، وكذا مصلحة وثائق السفر والهجرة، بعدم إلزام البيان الخاطئ على بطاقة الرقم القومي لمخالفته للواقع والقانون».