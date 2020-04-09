شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يكلف لجنة متابعة لغلق المساجد الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الخميس، لجنة متابعة غلق المساجد، برئاسة الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني، بتكثيف عملها غدًا الجمعة، 10 إبريل الجاري، ومتابعة غلق المساجد، وعدم فتحها بأي حال من الأحوال وتحت أي ظرف من الظروف.

وأكد «جمعة»، أن الوزارة ستنهي خدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور وبلا أي تردد في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله، وفي ضوء تأكيد دار الإفتاء المصرية وغيرها من المؤسسات الدينية على حرمة مخالفة تعليمات الأوقاف في ذلك، وحرمة الإصرار على إقامة الجماعة في المسجد في ظل هذه الظروف الراهنة التي يؤكد العالم كله على خطورة الاختلاط فيها على النفس البشرية.

تضم اللجنة الشيخ صبري ياسين – رئيس قطاع المديريات، المهندس إبراهيم القصاص – وكيل الوزارة للشؤون الفنية، الدكتور أحمد عبدالرءوف – وكيل الوزارة للرقابة والتقويم، الدكتور نوح العيسوي – وكيل الوزارة لشؤون المساجد، الدكتور أيمن أبوعمر – وكيل الوزارة لشؤون الدعوة، والشيخ أحمد عبدالمنعم – مدير عام التفتيش العام بالوزارة.