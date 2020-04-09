شكرا لقرائتكم خبر عن بدءً من اليوم.. هيئة قناة السويس تعدّل مواعيد تشغيل المعديات والأنفاق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة قناة السويس، الخميس، تعديل مواعيد انتهاء العمل في وسائل العبور بين ضفتي القناة التي تشرف الهيئة على تشغيلها وإدارتها، بدءً من اليوم، بناءً على تعديل رئيس الوزراء لمواعيد حظر التجوال.

وتضمن التعديل، مد ساعات تشغيل مرفق المعديات، لتصبح من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساء، وتعديل مواعيد تشغيل الأنفاق لتصبح من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساء، أما الكباري العائمة فيتم تشغيلها بانتظام خلال الفترة الصباحية والمسائية طبقاً للفاصل الملاحي لعبور السفن بالقناة.

هيئة قناة السويس تمد مواعيد إغلاق المعديات والأنفاق