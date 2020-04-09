شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يشيد بنجاح الاختبارات التجريبية لطلاب الصف الأول الثانوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الخميس، بنجاح الاختبارات التجريبية لطلاب الصف الأول الثانوي باستخدام جهاز التابلت من المنازل للحد من التجمعات وتفعيلا للإجراءات الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ومن جانبه، أكد رمضان عبدالحميد وكيل أول وزاره التربية والتعليم، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء الامتحان التجريبي للصف الأول الثانوي باستخدام التابلت بلغ 42 ألف و403 طالب موزعين على 20 إدارة تعليمية بواقع201 مدرسة حكومية و19 مدرسة خاصة وبإجمالي 220 مدرسة.

وأوضح وكيل أول وزارة التربية والتعليم أن عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحان ماده اللغة العربيه بدءً من الساعه الثانية ظهرا ًوحتي الساعة الرابعة عصراً بلغ 41 ألف و303 طالب وطالبة أتموا الاختبار بنجاح ولم يتمكن عدد 1100 طالب وطالبة من أداء الاختبار أو انهاؤه بطريقة صحيحة لعدم تمكنهم من فتح منصة الاختبار أومعرفة اكوادهم الشخصية أو كود ماده الاختبار، مشيرا إلى انه تم تقديم الدعم الفني لمن تواصل من الطلاب وأولياء الأمور على رقم الدعم الفني المعلن من قبل الوزارة والمتمثل في مندوب الاحصاء والمعلومات بالمديرية وإداره التطوير التكنولوجي، لافتا ً إلى ان نسبه الدخول في اليوم الاول في ماده اللغة العربية 97.4 %.

وأضاف وكيل أول وزارة التربية والتعليم أن عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحان ماده اللغة الإنجليزية بدءً من الساعة الثانية ظهرا ًوحتي الساعة الرابعة عصراً بلغ 42 ألف و150 طالب وطالبة أتموا الاختبار بنجاح ولم يتمكن عدد 253 طالب وطالبة من أداء الاختبار أو إنهاؤه بطريقه صحيحه لتبلغ نسبه الدخول في اليوم الثاني في ماده اللغه الانجليزيه 99.4 %.

أكد وكيل أول وزارة التربية والتعليم أنه تم تشكيل غرفه عمليات في مقار المدارس الثانوي وبالإدارات التعليمية وبالمديرية لتقديم الدعم الفني على مدار فتره الاختبارات طبقا للجدول المحدد، كما تم عمل جروبات على وسائل التواصل الاجتماعي لشرح كيفيه أداء الاختبارات عن طريق فيديوهات توضيحيه للطالب لأداء الامتحان بسهوله ويسر.

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