شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف»: تحويل 50 مليون جنيه لحساب المتضررين من آثار «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قامت وزارة الأوقاف بتحويل مبلغ 50 مليون جنيه من باب البر لحساب المتضررين من آثار فيروس كورونا. وأكدت الوزارة، في بيان لها، الخميس، أن ذلك يأتي في إطار الدور المجتمعي للوزارة وحرصها الشديد على الإسهام في خدمة المجتمع وبخاصة الأسر الأولى بالرعاية، ولاسيما في أوقات الشدائد والأزمات تم تحويل مبلغ خمسين مليون جنيه من باب البر لحساب المتضررين من آثار فيروس كورونا (رقم 2030 ببنك مصر)، ولاسيما من فقدوا فرصة عملهم من العمالة غير المنتظمة من عمال اليومية ومن في حكمهم من العاملين بالمجالات التي تأثرت بالظروف الحالية، وذلك من الموارد الذاتية للوزارة بند البر. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 1,560

تعافي 305

وفيات 103

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