شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر: المقررات الدراسية للتعليم قبل الجامعي حتى 15 مارس (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن الأزهر الشريف، الخميس، على صفحته الرسمية بموقع «فيس بوك»، جميع المقررات الدراسية لمراحل التعليم قبل الجامعي الأزهري حتى ١٥ مارس ٢٠٢٠، حيث تشمل المقررات مراحله الثلاث (الابتدائية، والإعدادية، والثانوية) وذلك حتى يتسنى للطلاب وأولياء أمورهم معرفة المقررات والمناهج المطالبين بها في عامهم الدراسي. المقررات الدراسية للتعليم قبل الجامعي بالأزهر حتى 15 مارس المقررات الدراسية للتعليم قبل الجامعي بالأزهر حتى 15 مارس المقررات الدراسية للتعليم قبل الجامعي بالأزهر حتى 15 مارس المقررات الدراسية للتعليم قبل الجامعي بالأزهر حتى 15 مارس المقررات الدراسية للتعليم قبل الجامعي بالأزهر حتى 15 مارس ويمكنكم التعرف على المقررات على الرابط الآتي: الوضع في مصر Advertisements

اصابات 1,560

تعافي 305

وفيات 103

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأزهر: المقررات الدراسية للتعليم قبل الجامعي حتى 15 مارس (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.