شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي ينفعل بسبب عدم ارتداء عمال كمامات: «الناس دي يوميتها كام؟» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عنّف الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، المسؤول عن العمال في عدد من مواقع المشروعات الإنشائية، بسبب عدم الحرص على تزويد العمال بالكمامات في ظل كورونا.

وقال السيسي: «بسألك رد عليا، أنا بقول كلام مبينفذش ولا إيه؟ هي الناس دي يوميتها كام، ولما يقعد في بيتها هيصرف منين، مين المدني المسؤول عن الكلام ده؟ أنا لو جيت بكرة في أي موقع للمقاولين وملقتش الناس لابسة كمامات هتبقى مشكلة كبيرة».

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تفقد بعد ظهر الخميس، لبعض مواقع المشروعات الإنشائية.

وأضاف «راضي» أنه في ضوء ما تلاحظ من عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالموقع، فقد وجه السيسي كافة الجهات المعنية بالتشديد على جميع الشركات بضرورة توفير أقصى درجات الحماية والالتزام الدقيق بالإجراءات الإحترازية، وعلى وجه الخصوص ارتداء الكمامات وتجنب التجمعات المزدحمة، وذلك حرصًا على سلامة كافة المواطنين وخاصة العاملين بمختلف المشروعات بأنحاء الجمهورية، واتساقًا مع جهود الدولة الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

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