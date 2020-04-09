شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة البحر الأحمر»: حجر صحي داخل مركب سياحي لـ9 قادمين من جيبوتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت مديرية الصحة بالبحر الأحمر على تطبيق إجراءات الحجر الصحي لمدة 14 يومًا على طاقم مركب سياحة سفاري يدعى «مارسيليا» مكون من ٩ أفراد قادم من جيبوتى، وذلك داخل المركب السياحي لوجود غرف فندقية ويمكن تطبيق إجراءات الحجر الصحي.

وأكد مسؤولو مديرية الصحة بالبحر الأحمر أن «هناك تعليمات بوضع أي قادمين من خارج البلاد في الحجر للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا، وتطبيق إجراءات الحجر الصحي عليهم لمدة أسبوعين».

وأرسلت إدارة الطب الوقائي خطابا لمسؤولي ميناء الغردقة البحري بالموافقة على إجراء الحجر الصحي على الطاقم داخل المركب أثناء رسوه أمام الميناء.

وقال مالك المركب السياحي إن «جميع فنادق الغردقة مغلقة، ولا يوجد فندق يقبل أن يستضيف 9 أفراد لإجراء حجر صحي 14 يوما»، مشيرا إلى أن «المركب به وحدة أكسجين وتجهيزات طبية، إلى جانب التجهيزات الفندقية كذلك الطاقم لديه شهادة دولية بالحصول على كافة التطعيمات».