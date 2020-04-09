شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء وحدة مختصة بإنتاج قناع حماية الوجه بـ«الأوقاف»: «يوفر حماية مضاعفة» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت وزارة الأوقاف، اليوم الخميس، مبادرة جديدة من خلال المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف التابعة إليها، حيث أعلنت عن إنشاء وحدة إنتاجية مختصة بإنتاج قناع حماية الوجه، في ظل المشاركة المجتمعية التي تسعى إليها، ومساهمة منها لتعزيز حماية الأفراد والمؤسسات في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

وأوضحت أن قناع الحماية الذي تنتجه وزارة الأوقاف، يوفر حماية كاملة للوجه من الرذاذ المتطاير الناتج عن العطس والكحة، والذي يمكن أن يصيب الأنف أو الفم أو العينين، وبالتالي انتقال الفيروس من شخص لآخر.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن من بين أهداف إنتاج القناع، هو أن الكمامة وحدها لا توفر الوقاية اللازمة للعينين، بينما هذا القناع يساعد في عدم وصول الرذاذ إليهما، كما أنه يساعد على تجنب لمس الوجه باليدين، ويفيد العاملين في جميع المهن التي تتطلب قناع للوجه، ويوفر حماية مضاعفة مع الكمامات الطبية للعاملين في الأماكن التي تحتوى على تجمعات مثل المواقع والمصانع والمستشفيات وغيرها.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن من المميزات الرئيسة التي يتمتع بها هذا القناع إمكانية تكرار استخدامه بشكل يومي من خلال غسله بالماء والصابون، حيث أنه مصنوع من ماده البولي كربونيت المقاومة للخدش بما يضمن استخدامه لأكبر مدة ممكنة بالإضافة إلى أنه يزيد فاعلية ويطيل من عمر الكمامات عن طريق تجنب تعرضها المباشر للفيروسات، كما أنه لا يحتاج إلى تطهير بالكحول أو الكلور، ويحمى الوجه بالكامل من الرأس وحتى الذقن، وتصميم القناع مفتوح من الأسفل نسبيا ليتيح حركة الحركة للوجه دون التعارض مع الأكتاف كما أنه يعطى أكبر مساحة تغطية للوجه.

كما تتميز المواد الداخلة في صناعة القناع بمرونتها وإمكانية تغيير مقاسها وفقًا لمقاس الوجه، حيث إنها تغطي الوجه من الجبهة إلى أسفل الذقن، ومن المقرر طرح هذا القناع للبيع بسعر 50 جنيه فقط للقناع الواحد، ويتكون القناع من ثلاث أجزاء رئيسية وهي :«جزء معدني مرن تكون وظيفته تثبيت القناع على الجبين ومنعه من الانزلاق أثناء الاستخدام ويتيح إمكانية دوران الرأس في كل الاتجاهات مع تغيير المقاس حسب كل وجه، بالإضافة إلى استك لتثبيت القناع من الخلف».

كما يتكون القناع الجديد من مصدات على منطقة الجبين وهي مصنوعة من الجلد الصناعي بسمك 3 سم ووظيفتها إحكام الغلق على الوجه لمنع تسرب الرذاذ والبروز للحفاظ على عدم ملامسة القناع للوجه مباشرة لحرية الحركة.

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فيما يأتي الجزء الثالث شفافا حاميا للوجه، وهو مصنوع من البولي كربونيت المقاوم للخدش، بالإضافة إلى مقاومته للأشعة فوق البنفسجية، مما يضمن عدم تغير لونه في ضوء الشمس، ويأتي القناع بطول 22 سم × عرض 27 سم.

قناع الأوقاف الشفاف للوقاية من فيروس كورونا

قناع الأوقاف الشفاف للوقاية من فيروس كورونا

قناع الأوقاف الشفاف للوقاية من فيروس كورونا

قناع الأوقاف الشفاف للوقاية من فيروس كورونا

قناع الأوقاف الشفاف للوقاية من فيروس كورونا

قناع الأوقاف الشفاف للوقاية من فيروس كورونا

قناع الأوقاف الشفاف للوقاية من فيروس كورونا