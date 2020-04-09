شكرا لقرائتكم خبر عن 3 وزراء يبحثون التعاون في تنفيذ برنامج تحفيز الطيران (تفاصيل الاجتماع) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، اجتماعا بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية، لبحث سبل التنسيق المشترك بين الوزارات الثلاث بشأن ضوابط واقتراحات تنفيذ برنامج تحفيز الطيران بموجب قرارات مجلس الوزراء.

وأكد «الملا» حرص الوزارة على التعاون والتنسيق المستمر مع وزارتي السياحة والطيران في ضوء أهمية البترول كمحرك رئيسي للأنشطة المختلفة في القطاعات الحيوية بمصر، مؤكدا تضافر الجهود مع قطاعي السياحة والطيران المدني لدعم جهودهما في عبور تحديات المرحلة الراهنة وخطط تنفيذ برنامج تحفيز الطيران طبقا لتكليفات الحكومة.

من جهته، أوضح الدكتور خالد العنانى أن الاجتماع شهد مناقشة بدائل تخفيض الرسوم والتكاليف التي تسدد في المطارات ووقود الطائرات وفقاً لقرارات اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة والآثار، في أوائل مارس الماضى.

كما استعرض الطيار محمد منار التحديات التي تواجه نشاط الطيران المدني خاصة في الفترة الراهنة والتنسيق الجاري حالياً بين قطاع البترول وشركة مصر للطيران فيما يتعلق بتسعير وقود الطائرات والمراجعة السعرية.

فيما أشار وزير البترول إلى أنه قد تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر بحضور مسؤولي الوزارات لتقديم المقترحات والتصورات الجديدة وآليات تنفيذها لدعم برنامج تحفيز الطيران.

كما تم خلال الاجتماع الاتفاق بين وزراء البترول والسياحة والطيران على التعاون في تقديم مبادرة جديدة لتنشيط السياحة الداخلية خاصة للمناطق السياحية بالبحر الأحمر بأسعار تنافسية دعما للنشاط السياحي وحركة الطيران الداخلي، وذلك في توقيت مناسب لتطبيق المبادرة الجديدة مع انحسار انتشار فيروس كورونا المستجد.

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حضر الاجتماع، الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران، والمحاسب خالد عثمان نائب رئيس هيئة البترول للتجارة الداخلية، والمهندس محمود ناجى معاون وزير البترول للنقل والتوزيع، ويمنى النجار مساعد وزير السياحة والآثار.