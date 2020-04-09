شكرا لقرائتكم خبر عن تشييّع جثمان مواطن عائد من الحجر في جنازة عادية باليحيرة.. نائب كفر الدوار يوضح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمود عادل شعلان، عضو مجلس النواب، عن دائرة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، إن المتوفى العائد من مستشفى العجمي للحجر الصحى تعافى من فيروس «كورونا» قبل وفاته.

وأضاف «شعلان» في تصريحات صحفية، الخميس، أنه ثبت بعد إجراء 3 فحوصات سلبية نتائج إصابته بالفيروس، وتوفى متأثرًا بإصابته بمرض قديم في الرئة، مشيرًا إلى أنه تم تشييعه في جنازة عادية.

كان المئات من الأهالي بقرية كنج عثمان في مركز كفر الدوار قد شيّعوا أحد المواطنين في جنازة عادية بعد وصول الجثمان من مستشفى الحجر الصحي بالعجمي، والتي كان يعالج فيها من فيروس كورونا.

وأوضح «شعلان» أن أحد المواطن أصيب بفيروس كورونا المستجد أثناء وجوده في العُمرة، وتم تحويله عقب عودته من المملكة العربية السعودية يوم 25 إبريل من مستشفى الصدر بدمنهور المخصصة لعزل المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا إلى مستشفى العجمي للحجر الصحي.

وأضاف أن المتوفى كان يتمتع بسمعة طيبة، وكان محبوبًا من أهالى «الكنج عثمان»، مشيرًا إلى أنه شُفيّ من الفيروس قبل وفاته، وأثبتت التحاليل أنه إصابته تحولت من الإيجابي إلى السلبى، وتوفى متأثرًا بإصابته بمرض تليف الرئة الذي كان يعانى منه منذ سنوات قبل إصابته بالفيروس، وتم إقامة جنازة عادية له «لأنه تعافى تمامًا من فيروس كورونا قبل الوفاة».

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