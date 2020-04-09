شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الزقازيق: لسنا مسؤولين عن تشغيل النادي الثقافي ومخالفته لقرار الحظر (نص البيان) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جامعة الزقازيق في بيان لها الخميس، عدم مسؤوليتها عن تشغيل النادي الثقافي الإجتماعي الذي حرر ضدده مخالفة قرار غلق ضمن إلاجراءات الإحترازية المتابعة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

جاء نص البيان كالتالي: «رداً على ما تناوله برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولي للإعلامي وائل الإبراشي بحلقته الأمس الأربعاء الموافق 8/4/2020، وما تناولته صفحات التواصل الإجتماعي»الفيسبوك«بخصوص غلق وتشميع النادي الثقافي الإجتماعي بمدينة الزقازيق لمخالفته قرار الحظر، وتحميل المسؤولية لجامعة الزقازيق، وهو ما يعتبر عارٍ تماماً من الصحة».

وتابع البيان: «أعلن الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق أنه لا صحة لما تناولته وسائل الإعلام من إدعاءات بمخالفة جامعة الزقازيق لقرار مجلس الوزراء بالحظر، وغلق جميع الأندية الرياضية والشعبية، ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والمقاهي والكافيتريات، والكافيهات، والكازينوهات، والملاهي، والنوادي الليلية، والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه، والمطاعم».

وأوضح رئيس الجامعة في البيان، أنه تم تأجير النادي الثقافي الإجتماعي بكامل مشتملاته للسيد «إيهاب سليمان عوض الهي» بتاريخ 6/5/2018 ولمدة ثلاث سنوات، وذلك خلال فترة سابقة لتوليه رئاسة الجامعة، وفي فترة الإيجار تم رصد إخلاله بإلتزاماته ببنود العقد المبرم مع الجامعة، فيما يخص البند العاشر رقم 9 من كراسة الشروط دون إخطار أو الحصول على موافقة كتابية من الجامعة، وتم عمل تغييرات جوهرية داخل النادي وهو ما لا يسمح به طبقاً لبنود العقد المبرم.

وتابع، وبناء عليه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات الواقعة من جهة المستأجر داخل النادي الثقافي الإجتماعي، وتم عمل محضر معاينة بتاريخ 13/1/2020 بمعرفة الجامعة موضح به كافة المخالفات، وتم إنذار المستأجر بالمخالفات في 19/1/2020، وتعهد المذكور برد الشئ إلى أصله إلا أنه لم يمتثل للتنفيذ.

لذلك أصدر رئيس الجامعة القرار رقم 268 بفسخ التعاقد مع المستأجر وإزالة التعديات على نفقة المستأجر، وتم إخطار الجهات الأمنية للتنفيذ وتحرير المحضر رقم 1127 لسنة2020 وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الجامعة من النادي بالتنسيق مع الجهات الأمنية .

وأوضح رئيس الجامعة، أنه تم رصد مخالفة النادي لقرار مجلس الوزراء بالحظر، وتشغيل كافيتريا النادي وتواجد عدد من المواطنين داخل النادي، وتم التنسيق مع محافظة الشرقية ورئاسة حي ثان الزقازيق، وبحضور الدكتور أحمد عبدالستار أمين عام الجامعة، ولمياء كمال عبدالمطلب الأمين المساعد لشؤون البيئة، وأحمد السيد فرج مدير عام الخدمات الإدارية، والدكتور هشام هاشم مدير عام الوحدات ذات الطابع الخاص، والعميد حازم إسماعيل مدير إدارة الأمن بالجامعة وعدد من أفراد الأمن الإداري بالجامعة، وتم غلق وتشميع النادي، وعمل محضر رقم 756 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ ضد ذات المستأجر لمخالفته لقرار رئيس مجلس الوزراء. وجاري عرض المستأجر على النيابة يوم 9/4/2020.

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أكد «شعلان»، أن جامعة الزقازيق صرح تعليمي عريق يلتزم بتطبيق القوانين وكافة قرارات الدولة بكل حزم، ولا يسمح بأي مخالفة أوتجاوز، مهيباً بكافة الوسائل الإعلامية المقروءة، والمسموعة، والمرئية، توخي الحذر عند نشر وتداول الأخبار والمعلومات، مؤكداً على الإحترام والتعاون بكامل الشفافية والنزاهة مع جميع الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية.