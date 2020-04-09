شكرا لقرائتكم خبر عن «شكري» يتلقى اتصالاً هاتفيًا من المفوض العام الجديد لـ«الأونروا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى سامح شكري، وزير الخارجية، الخميس، اتصالاً هاتفيًا من المُفوض العام الجديد لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، فيليب لازاريني.

وقال المُستشار أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزير شكري قام خلال الاتصال بتقديم التهنئة للازاريني على توليه منصبه الجديد، مُعربًا عن تطلع مصر لاستمرار التعاون مع الوكالة في سبيل دعم وتخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين، خاصةً في ظل التطورات الحالية لجائحة فيروس «كورونا» المُستجد، وما يشكله من تحديات تتطلب تقديم الخدمات والدعم للاجئين الفلسطينيين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير شكري أعرب كذلك عن تقدير مصر للدور الإنساني والإغاثي الهام للأونروا في دعم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح حافظ أن مفوض «الأونروا»، من جانبه، ثمّن الدور الحيوي الذي تضطلع به مصر في دعم الوكالة، وكذا الجهود المصرية المُستمرة على الساحة الفلسطينية، مُعرباً عن تطلعه إلى التنسيق والتشاور مع القاهرة خلال الفترة المقبلة.