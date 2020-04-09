شكرا لقرائتكم خبر عن «أصر على الدروس الخصوصية».. تفاصيل إصابة مدرس بـ«كورونا» في بنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إن الوضع داخل ديوان المديرية ببنها آمن تماما، مشيرا إلى أن زوجة المدرس الذي ثبت إصابته بفيروس كورونا المستجد الآن في إجازة وعزل منزلي، كما تم التنبيه على كل زملائها في القسم الذي تعمل فيه بعزل أنفسهم منزليًا واتخاذ الإجراءات الاحترازية والإبلاغ الفوري في حال ظهور أي أعراض.

وأضاف «عجلان»، في تصريح، الخميس، أن كل هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص على سلامة كافة العاملين، مشيرا إلى أن المديرية منذ صدور تعليمات رئيس الوزراء بالإجازات الاستثنائية نفذت القرار، ومن المستفيدين منه زوجة المدرس وبعض زملائها بالقسم، قائلا: «لا داعي للقلق».

وأوضح أن المديرية تقوم يوميا بأعمال التطهير والتعقيم لكافة المكاتب والأقسام والإدارات في ضوء الإجراءات الاحترازية، ويتم رش كافة أرجاء المديرية بالمطهرات والكلور يوميا، كما أن العاملين مقسمين لمجموعات بالتناوب للحضور للعمل.

وعلق وكيل الوزارة على واقعة إصابة المدرس بكورونا، والتي كانت بسبب استمراره في العمل بالدروس الخصوصية بمنازل الطلاب، أنها خطأ منه ومن الأهالي الذين سمحوا له بدخول منازلهم في الوقت الذي تنادي فيه الدولة بالتزام المنازل واتخذت فيه الوزارة العديد من الإجراءات لحماية المواطنين والطلاب وأهمها تعليق الدراسة وغلق مراكز الدروس الخصوصية، مضيفا أن «المدرس محال على المعاش منذ بداية العام الجاري»، مؤكدا أن «كل من خالطوا هذا المدرس عليهم بعزل أنفسهم منزليا، وفي حالة ظهور أعراض إبلاغ وزارة الصحة لاتخاذ اللازم».