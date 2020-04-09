شكرا لقرائتكم خبر عن «الصناعات الكيماوية» تتبرع بمليون جنيه لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وافق مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية، باتحاد الصناعات برئاسة الدكتور شريف الجبلي، على قيام الغرفة بالتبرع بمبلغ مليون جنيه لصالح لجنة الشراء الموحد في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا.
وقال الدكتور شريف الجبلي رئيس مجلس إدارة الغرفة، أنه تم تحويل المبلغ للجنة لتحدد حرية استخدامه في صيانة أجهزة تنفس صناعي أو شراء أجهزة جديدة.
وأوضح أن ذلك جاء انطلاقا من دور الغرفة وحرصها على التجاوب مع دعوات دعم الحكومة في مواجهة الفيروس.
أضاف أن تبرع الغرفة يأتي كخطوة أولية لتشجيع كافة المؤسسات والشركات على التبرع لدعم جهود الدولة في هذا الإطار.
ودعت الغرفة كافة منظمات الأعمال في مصر، إلى مساندة الدولة في مواجهة الخطر والعمل على عدم تسريح أي من العمالة المنتظمة في القطاع الصناعي خلال الأزمة.
وقال «الجبلي» إن مجتمع الصناعة يدرك تماما الدور المجتمعي للشركات، في ظل أزمة استثنائية يواجهها العالم كله، وأن هناك حاجة ماسة لتضافر الجهود وتكاتف كافة مؤسسات القطاع الخاص مع الدولة في مقاومة الخطر.
وأشار رئيس الغرفة إلى حرص كافة الشركات الأعضاء بالغرفة على عدم التفريط في العمالة، موضحا أن العملية الانتاجية في معظم المصانع الكيماوية تسير بشكل جيد، وأنه لا توجد أزمات إنتاج، في الوقت الذي تعمل فيه مصانع المنظفات، الأعضاء في الغرفة على مضاعفة طاقاتها الانتاجية لتلبية احتياجات الأسواق المحلية.
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