شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة أسيوط» تعلن جاهزية مستشفي أبوتيج النموذجي بعد تحويلها لـ«عزل» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، إن مستشفى أبوتيج النموذجي التي تم تخصيصها كمستشفى عزل، تم إنشائها وتجهيزها بتكلفة 477 مليون جنيه لخدمة أهالي المركز والمراكز المجاورة وتقديم خدماتها الطبية بالمجان، ضمن خطة الدولة للنهوض بالقطاع الصحي بالمحافظة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أن مبنى مستشفى أبوتيج النموذجي يتكون من 5 طوابق، بسعة 140 سريرا، حيث يشمل قسم إقامة المرضى ويضم 56 غرفة إقامة، و6 غرف إقامة أطباء، و6 غرف للتمريض، و17 عيادة خارجية، وقسم للحضانات به غرفة لحديثي الولادة بسعة 8 أسرة، وغرفة للمبتسرين بسعة 9 أسرة.

وأوضح أن المستشفى يضم قسم العمليات ويشمل 6 غرف عمليات، منها 4 غرف عامة، وغرفتان لعمليات اليوم الواحد، وقسم للمناظير ومعمل خاص ببنك الدم وقسم الغسيل الكلوي.

وأشار الدكتور أحمد سيد موسي، مدير المكتب الفني لوكيل وزارة الصحة بأسيوط والمشرف العام على مستشفى العزل بأبوتيج، إنه تم الانتهاء من تجهيزات المستشفى بجميع الإمكانيات لاستقبال الحالات الإيجابية بفيروس كورونا المستجد، بطاقة استيعابية 32 مريض، وأيضا مرضى العناية المركزة، مؤكدا على التعاون بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي وجامعة أسيوط بمشاركة أطباء المستشفيات الجامعية وتقديم خدمة طبية عالية للمرضى.

وأوضح الدكتور وائل حمدي عيد، مدير مستشفى أبوتيج النموذجي بأسيوط، إن المستشفى خصصت للعزل لمرضى كورونا بأسيوط وتبلغ طاقة المستشفى 142 سرير تم تخصيص جزء منها لـ 9 سراير عناية مركزة 9 سرير عناية قلب، مزوده بأجهزة تنفس صناعي ومونتيور، وبها كافة الأدوات والأجهزة للقيام بدورها في علاج مرضى فيروس الكورونا.

جولة داخل مستشفي أبو تيج النموذجي بأسيوط بعد تحويلها لمستشفي عزل

جولة داخل مستشفي أبو تيج النموذجي بأسيوط بعد تحويلها لمستشفي عزل

جولة داخل مستشفي أبو تيج النموذجي بأسيوط بعد تحويلها لمستشفي عزل

جولة داخل مستشفي أبو تيج النموذجي بأسيوط بعد تحويلها لمستشفي عزل

جولة داخل مستشفي أبو تيج النموذجي بأسيوط بعد تحويلها لمستشفي عزل