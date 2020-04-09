شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. السيسى يشرف بنفسه على توزيع الكمامات فى مواقع العمل :"هو أنا بقول كلام مبيتنفذش؟" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم لبعض مواقع المشروعات الإنشائية، وفي ضوء ما تلاحظ له من عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالموقع، فقد وجه الرئيس كافة الجهات المعنية بالتشديد على جميع الشركات بضرورة توفير أقصى درجات الحماية والالتزام الدقيق بالإجراءات الاحترازية، وعلى وجه الخصوص ارتداء الكمامات وتجنب التجمعات المزدحمة. Advertisements وقال الرئيس خلال تفقده أحد المشروعات الإنشائية:"هو انا بقول كلام مبيتنفذش؟.. هي الناس دي مش لابسة كمامات ليه؟..والناس دي يوميتها كام، علشان دي لو قعدت في البيت هتاكل منين؟ وأضاف الرئيس:"انا هعدي تاني ولو ملقيتش الاجراءات مطبقة هيكون فيه مشكلة كبيرة".

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