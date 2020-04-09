شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن بوست: 6.6 مليون أمريكى طلبوا إعانة البطالة الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قالت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، إن 6.6 مليون أمريكى تقدموا الأسبوع الماضى بطلب للحصول على إعانات البطالة.

وبحسب ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست، فقد تم تقديم أكثر من 17 مليون مطالبة جديدة للعاطلين عن العمل فى الأسابيع الأربعة الماضية، وهو تصاعد سريع وغير مسبوق فى الولايات المتحدة منذ الأسبوع الذى أعلن فيه الرئيس ترامب حالة الطوارئ الوطنية بسبب وباء كورونا القاتل.

ويشمل رقم 17 مليون التقارير الحديدة من وزارة العمل بان عدد أكبر من الأشخاص تقدم بطلب إعانة البطالة فى الأسبوع السابق، مما رفع مطالبات البطالة خلال الأسبوع المنتهى فى 28 مارس إلى رقم قياسى بلغ 6.9 مليون، ارتفاعا من 6.6 مليون.

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وكان كبار مسئولى الحكومة ومسئولى الصحة قد أمروا بإغلاق كاسح للشركات فى محاولة لمحاربة كورونا بإبقاء العمال والعملاء فى المنزل، إلا ان التأثير الجانبى قد ادى إلى ارتفاع هائل فى البكالة. وقالت جانيت إل يلين واحدة من كبار الاقتصاديين فى العالم، إن معدل البطالة فى الولايات المتحدة قفز إلى 12 أو 13% على الأقل بالفعل، وهو أسوأ مستوى للبطالة شهدته الولايات المتحدة منذ الكساد الكبير.

وقالت وكالة بلومبرج إنه تم إغلاق أجزاء كبيرة من الاقتصاد، تم تسريح العمال فى مختلف الصناعات بسرعة غير مسبوقة. ورجحت أن تزداد طلبات إعانات البطالة خلال الأسابيع المقبلة مع إصدار مزيد من الولايات أوامر للأمريكيين البقاء فى منازلهم .

وكان معدل البطالة فى الولايات المتحدة قد وصل إلى 10% فى آخر ركود، بينما كان المعدل 4.4% فى بيانات مارس، والذى غطى الجزء الأول من الشهر، بعد أن وصل إلى انخفاض قياسى 3.5% فى فبراير الماضى.