شكرا لقرائتكم خبر عن رغم إعلان الحكومة توزيعها مجانا.. محافظة اسكى شهير التركية تبيع الكمامات للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من قرار توزيع الكمامات الطبية، وهى إحدى الاحتياجات الأساسية فى نطاق تدابير فيروس كورونا، مجانًا من قبل الدولة، تم الكشف عن أن مكتب محافظ اسكى شهير يقوم ببيعها إلى المؤسسات التجارية من قبل محافظة اسكي شهير .

وذكرت صحيفة جمهوريت ، فانه تم ارسال رسالة إلى أعضاء غرفة تجارة إسكي شهير ، ذكرت أن الشركات التي لديها 10 موظفين أو أكثر سيتم تزويدهم بكمامات من قبل المحافظ بمقابل مادي وانه ستقدم الشركات طلباتها على الإنترنت، وهو ما اثار الجدل حيث انه تم حظر بيع هذه الكمامات من قبل الصيدليات والمؤسسات الطبيه في حين ان المحافظة مؤسسة الدولة تبيعها.

وأعربت منظمة الصحة العالمية، عن قلقها إزاء انتشار وباء كورونا فى تركيا، وذلك بعدما سجلت البلاد أعلى ارتفاع يومى فى حالات الإصابة الجديدة، الأربعاء.

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وبحسب ما ذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، فإن هانز كلوج، المدير الإقليمى للمنظمة لأوروبا، قال للصحفيين أمس الأربعاء فى تصريحات عبر الإنترنت، إن تركيا شهدت زيادة هائلة فى انتشار الفيروس خلال الأسبوع الماضى. وأشارت بلومبرج إلى أن هذه التصريحات تعد التحذير الأكثر خطورة من منظمة الصحة العالمية بشان تفشى الوباء فى تركيا.

وبعد أن سجلت تركيا أول حالة إصابة قبل أقل من شهر، وتحديدا فى 10 مارس الماضى، شهدت البلاد تصاعد كبير فى حالات الإصابة بالعدوى، وإن كانت معدلات الوفاة فيها تظل أقل بشكل كبير من الدول الأكثر تضررا فى أوروبا.