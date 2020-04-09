شكرا لقرائتكم خبر عن شكرى يبحث مع المفوض العام الجديد للأونروا سبل تخفيف معاناة الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً من المُفوض العام الجديد لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) "فيليب لازاريني".

وصرح المُستشار أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري قام خلال الاتصال بتقديم التهنئة للازاريني على توليه منصبه الجديد، مُعرباً عن تطلع مصر لاستمرار التعاون مع الوكالة في سبيل دعم وتخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين، خاصةً في ظل التطورات الحالية لجائحة فيروس "كورونا" المُستجد، وما يشكله من تحديات تتطلب تقديم الخدمات والدعم للاجئين الفلسطينيين. وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير شكري أعرب كذلك عن تقدير مصر للدور الإنساني والإغاثي الهام للأونروا في دعم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

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وأوضح حافظ أن مفوض "الأونروا"، من جانبه، ثمّن الدور الحيوي الذي تضطلع به مصر في دعم الوكالة، وكذا الجهود المصرية المُستمرة على الساحة الفلسطينية، مُعرباً عن تطلعه إلى التنسيق والتشاور مع القاهرة خلال الفترة المقبلة.