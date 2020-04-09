شكرا لقرائتكم خبر عن متى ينتهى حظر التجوال؟..وزير الإعلام: لو التزمنا..قد تتحسن الأمور في شهر 6 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أسامة هيكل وزير الدولة لشئون الإعلام، إن هناك ضغوطا كبيرة على الحكومة من أصحاب الأعمال وكل المتضررين لرفع حظر التجوال، وأوضح: "هناك ملايين من العمالة غير المنتظمة، وكلها متضررة أيضاً"، مضيفاً في إجابته عن سؤال طرحه ”الخليج 365”: عن موعد انتهاء حظر التجوال: "نتوقع، لو منحنى الإصابات أخذ في النزول بعد استقراره، ستتحسن الأمور في يونيه المقبل".

وأضاف وزير الدولة للإعلام لـ"الخليج 365": "لو الناس التزمت بكل الإجراءات الوقائية، ممكن ظروفنا تبقى أحسن في يونيه، لكن لو ما التزمتش فاحنا مكملين شوية، وخدوا بالكم بجانب كل دا بنفكر اقتصادياً في الأزمة، بحيث نشوف اقتصادنا يقدر يستوعب لحد فين، الأمور معقدة إلى حد كبير جداً، ومش سهلة".

وذكر أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، أن الدولة لم تتوقع التزاما كاملا بنسبة 100%، وأنه بالفعل هناك حالات استهتار، وعدم وعى في بعض المناطق كما حصل في منطقة المعتمدية، موجهاً رسالة لكافة المواطنين، : " إذا كل دا مخلكش فاهم إن فيه خطر يبقى مفيش حاجة تنفع معاك، الحكومة كانت في الأزمة منتبهة وبتقول للرأي العام على كل ما لديها ".

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وتابع في رسالته، : " لو حضرتك استهترت وما اتبعتش الإجراءات الوقائية هتبقي عرضة للإصابة بالفيروس، ولو انت مستهتر، خليك عارف إن الموضوع مش مرتبط بيك لوحدك، مرتبط باللى حواليك، وبالتالي كل الإجراءات اللى هتبقي اتعملت دى ملهاش لزمة لو حضرتك ما إلتزمتش".