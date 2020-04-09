شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: تحويل 50 مليون جنيه من باب البر لحساب المتضررين من آثار فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف أنه فى إطار دورها المجتمعى وحرصها الشديد على الإسهام فى خدمة المجتمع، خاصة الأسر الأولى بالرعاية، ولاسيما فى أوقات الشدائد والأزمات تم تحويل مبلغ خمسين مليون جنيه من باب البر لحساب المتضررين من آثار فيروس كورونا (رقم 2030 ببنك مصر)، ولا سيما من فقدوا فرصة عملهم من العمالة غير المنتظمة من عمال اليومية ومن في حكمهم من العاملين بالمجالات التي تأثرت بالظروف الحالية ، من الموارد الذاتية للوزارة بند البر، وبموجب أمر الدفع رقم Gp09952004084090 بتاريخ 12/ 4/ 2020م .

كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قد وجه لجنة متابعة غلق المساجد برئاسة الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الدينى بتكثيف عملها غدًا الجمعة ومتابعة غلق المساجد، وعدم فتحها بأى حال من الأحوال وتحت أى ظرف من الظروف.

وأكدت وزارة الأوقاف، أنها ستنهى خدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور وبلا أي تردد في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله ، وذلك في ضوء تأكيد دار الإفتاء المصرية وغيرها من المؤسسات الدينية على حرمة مخالفة تعليمات الأوقاف في ذلك ، وحرمة الإصرار على إقامة الجماعة في المسجد في ظل هذه الظروف الراهنة التي يؤكد العالم كله على خطورة الاختلاط فيها على النفس البشرية.

يذكر أن فيروس كورونا (كوفيد-19) هو مرض معدٍ يسببه فيروس جديد لم يُكتشف فى البشر من قبل، ويسبب الفيروس مرض الجهاز التنفسي (مثل الأنفلونزا) المصحوب بأعراض مثل السعال والحمى، كما يسبب الالتهاب الرئوى فى الحالات الأشد وخامة، ويمكنك حماية نفسك بالمواظبة على غسل اليدين وتحاشي لمس الوجه، وينتشر فيروس كورونا الجديد بشكل أساسي عن طريق مخالطة شخص مصاب بالعدوى عندما يسعل أو يعطس، أو عن طريق القُطيرات أو اللعاب أو إفرازات الأنف.