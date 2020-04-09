شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: طلاب بأولى ثانوى نقلوا إجابات الامتحانات التجريبية عبر الواتس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن امتحانات الصف الأول الثانوى العام، شهدت انضمام بعض الطلاب لجروبات على "واتس آب" لنقل الإجابات وتوزيعها، رغم أن الاختبارات تجريبية، وتهدف إلى تدريبهم قبل امتحانات مايو المقبل، وهؤلاء أضاعوا على أنفسهم فرصة التدريب.

ووجه الوزير رسالة إلى طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام قائلا: "استثمروا فرصة التدريب قبل أن تصطدموا بالشهادة الثانوية، حيث التأمين العالي جدا، وسوف تعاقبوا أنفسكم وليس غيركم واستفيدوا من هذه المرحلة"، موضحا أي طالب في الصف الأول أو الثاني الثانوي، يدّعي سقوط السيستم في امتحانات مايو المقبل، وامتنع عن دخول الامتحانات، بأنه سوف يدخل دور ثانٍ في شهر سبتمبر.

وأوضح وزير التربية والتعليم، عن مفاجأة قدمتها الوزارة خلال الأيام الماضية، تتعلق بإنشاء منصة جديدة لبث الدروس إلكترونيا بشكل مباشر بالاشتراك على موقع stream.moe.gov.eg، موضحا إن الهدف من ذلك مساعدة الطلاب في منازلهم، وهذه يتم فيها البث المباشر من أي هاتف محمول، حيث يختار الطالب الصف الدراسي الخاص به للاستفادة من الفصول الافتراضية، وكل فصل يضم حتى 10 آلاف تلميذ في وقت واحد.

أضاف أن الموجود حاليا على هذه المنصة، مجموعة من أكفأ المعلمين يقدموا دروسا للشهادة الإعدادية والصف الأول والثاني والثالث الثانوي العام، وتم تقسيم أيام الأسبوع إلى مجموعة مواد يوميا.