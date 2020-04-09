شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء تحاليل للعاملين بمستشفى الزيتون لمخالطتهم حالة مصابة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر بمستشفي الزيتون التخصصى إجراء تحاليل بالمعامل المركزية للعاملين بالمستشفى بعد مخالطتهم حالة مصابة بفيروس كورونا وقالت المصادر أنه تم تعقيم المستشفى وتطهيره وعزل جميع المخالطين ضمانا لعدم نقل العدوى. Advertisements وكانت أمانة المراكز الطبية بوزارة الصحة وجهت بضرورة تطبيق أعلى معايير لمكافحة العدوى بجميع مستشفياتها منعا لنقل أى عدوي محتملة من المرضى إلى الأطقم الطبية أو العكس. يذكر أن فيروس كورونا (كوفيد-19) هو مرض معدٍ يسببه فيروس جديد لم يُكتشف فى البشر من قبل، ويسبب الفيروس مرض الجهاز التنفسي (مثل الأنفلونزا) المصحوب بأعراض مثل السعال والحمى، كما يسبب الالتهاب الرئوى فى الحالات الأشد وخامة، ويمكنك حماية نفسك بالمواظبة على غسل اليدين وتحاشي لمس الوجه، وينتشر فيروس كورونا الجديد بشكل أساسي عن طريق مخالطة شخص مصاب بالعدوى عندما يسعل أو يعطس، أو عن طريق القُطيرات أو اللعاب أو إفرازات الأنف.

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