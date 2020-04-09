شكرا لقرائتكم خبر عن مزاد الخير ..أهالى قرية بالدقهلية يجمعون مليون جنيه فى 10ساعات لمتضررى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن أبناء قرية العزيزة بمحافظة الدقهلية، من جمع مليون جنيه، فى 10 ساعات، لصالح المتضررين من تفشى وباء فيروس كورونا والذى ألحق ضرار كبيرا بالكثير من الأسر خاصة التى يعولها أشخاص ينتمون للعمالة غير المنتظمة ".

ورصد فيديو صوره أهالى القرية، تواجد عدد من الأشخاص فى مقر لجمع الأموال، يتلقون الاتصالات الهاتفية، على الأرقام التى خصصوها لتجميع الأموال، وقد تمكنوا من جمع أكثر من مليون جنيه بفضل مساعدات وتبرعات أهالى القرية، ورجالها وعائلاتها الكبار.



أثناء تجميع الأموال

عدد من الأهالى تبنوا المبادرة، وحرص مجموعة من أبناء القرية، على تقسيم أنفسهم لمجموعات لحساب الأرقام والمبالغ والتبرعات الواردة من المتبرعين حيث كان الأمر يشبه "المزاد الخيرى"



جانب من جمع التبرعات

وفور الإعلان عن الوصول إلى المليون، عبر أهالى القرية عن سعادتهم، وخرجوا مع بعضهم فى الشوارع فرحين بالوصول لهذا المبلغ.

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وكان الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أعلن عن البدء في تقديم الخدمات التموينية من خلال 28 مركز تكنولوجي متطور، بأنحاء المحافظة تيسيرا على المواطنين والقضاء على الطوابير.



بعد جمع المليون

وأوضح محافظ الدقهلية، فى بيان له، أن المراكز التكنولوجية للتموين ستكون بمثابة الشباك الواحد لتوفير كافة خدمات التموين من إصدار البطاقات التموينية الجديدة وإضافة المواليد، والافراد وتعديل البيانات وغيرها من معاملات التموين من خلال خدمة رقمية متكاملة.

وأضاف محافظ الدقهلية أن ذلك يأتى في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتيسير على المواطنين في تقديم مختلف الخدمات وتيسير إجراءات كافة المعاملات في إطار القانون.