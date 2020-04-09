شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: عدد كلمات المشروع البحثى من 200 حتى 250 كلمة فى 3 ابتدائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن مقدمة المشروع البحثي أو ما يعرف بـ"الملخص"، لا يجب أن يقل عن 20 كلمة، ولا يزيد على 25 كلمة، أما الموضوع نفسه الذى سوف يكتبه الطالب يكون ما بين 200 إلى 250 كلمة.

وأضاف الوزير خلال شرحه لطريقة إعداد المشروعات البحثية، أن عدد هذه الكلمات خاصة بالصف الثالث الابتدائي، أما عند الصعود إلى الصفوف الأخرى، سوف تزيد عدد الكلمات، وسيُطلب من كل تلميذ كتابة لافتة باللغة الإنجليزية تبدأ بعشر كلمات وتزيد، حسب كل صف، لدراسة مستواه في اللغة ومدى إجادته لها.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن كل شيء يتغير من صف إلى آخر، حسب الموضوعات أو عدد الكلمات، ولكن كانت وزارة التعليم حريصة على أن يُخاطب المشروعات كل فئة عمرية.

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وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت أن التقييم سيتم فى الصفوف من الثالث الابتدائى حتى الثالث الاعدادى فى المدارس الحكومية والخاصة والدولى بمشروع بحثى وأحد متعدد التخصصات يقدم في نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2019/2020 ، شريطة مراعاة الفئة العمرية، وذلك بهدف قيام الطالب بالاطلاع على محتوى المادة الدراسية من بداية الفصل الدراسي الثاني وحتى 15 مارس 2020 ، وإكساب الطالب عدد من مهارات البحث بما يتناسب مع مرحلته الدراسية وتنمية مهارات العرض والتنظيم وإبداء الرأي، ودعم مهارات التفكير التأملي وتوجيه الطالب للتعلم الذاتي.

وقالت وزارة التربية والتعليم إنه بالنسبة لصفوف النقل من 3 ابتدائي حتى 2 اعدادى تكون الدرجات التي يحصل عليها الطالب في المشروع بديلا عن امتحان الفصل الدراسي الثاني وتضاف درجاته إلى الفصل الدراسي الأول، ويكون مدير المدرسة مسئولا عن إعلان النتيجة.

وبالنسبة لطلاب الشهادة الإعدادية (3 إعدادي): يكون اجتياز الطالب للمشروع المخصص ضمانا لحصول الطالب على الدرجة النهائية في الفصل الدراسي الثاني 100% لكل مادة من المواد التي تضاف للمجموع، وتضاف تلك الدرجات إلى درجات الفصل الدراسي الأول.

وأوضحت الوزارة: يكون مدير المدرسة مسئولا عن إعداد كشوف بأسماء الطلاب الذين قاموا بتسليم المشروعات البحثية وتسليمها للجنة النظام والمراقبة المختصة ويكون مدير المديرية مسئولا عن إعلان النتيجة بعد اعتمادها من المحافظ.