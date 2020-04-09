شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: مشروع البحث لا يقلق وينمى العمل الجماعى بين الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه كما وعد تم إعلان تفاصيل المشاريع البحثية التى اختارتها الوزارة كوسيلة للتقييم، فى المرحلة من الصف الثالث الابتدائى حتى الثالث الإعدادى بديلا عن الامتحانات.

وأوضح الوزير أن فكرة جديدة بالنسبة للطلاب لأنه تغيير عميق في طريقة التعليم سنستفيد منه كثيرا، ولكن لا يقلق نهائيا لأنه أبسط مما نتخيل وينمى العمل الجماعي بين الطلاب تحت إشراف المعلم وفيه يتعلم الطالب كيف يبحثوا عن المعلومة ويصيغوا أفكارهم ويستخرجوا الإجابات من مصادر مختلفة سواء كتاب المدرسة أو المكتبة الرقمية، كما يستطيع الطالب الربط بين المواد التى تعلمها وكيفية كتابة تقرير والمراجع التى استخدمنها، مؤكدا أنه سيتم عرض نماذج لهذة المشاريع على موقع الوزارة وفى الجرائد القومية مطبوعة لمن لا يستطيع الوصول للمنصات الرقمية.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت أن التقييم سيتم فى الصفوف من الثالث الابتدائى حتى الثالث الاعدادى فى المدارس الحكومية والخاصة والدولى بمشروع بحثى وأحد متعدد التخصصات يقدم في نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2019/2020 ، شريطة مراعاة الفئة العمرية، وذلك بهدف قيام الطالب بالاطلاع على محتوى المادة الدراسية من بداية الفصل الدراسي الثاني وحتى 15 مارس 2020 ، وإكساب الطالب عدد من مهارات البحث بما يتناسب مع مرحلته الدراسية وتنمية مهارات العرض والتنظيم وإبداء الرأي، ودعم مهارات التفكير التأملي وتوجيه الطالب للتعلم الذاتي.

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وقالت وزارة التربية والتعليم إنه بالنسبة لصفوف النقل من 3 ابتدائي حتى 2 اعدادى تكون الدرجات التي يحصل عليها الطالب في المشروع بديلا عن امتحان الفصل الدراسي الثاني وتضاف درجاته إلى الفصل الدراسي الأول، ويكون مدير المدرسة مسئولا عن إعلان النتيجة.

وبالنسبة لطلاب الشهادة الإعدادية (3 إعدادي) : يكون اجتياز الطالب للمشروع المخصص ضمانا لحصول الطالب على الدرجة النهائية في الفصل الدراسي الثاني 100% لكل مادة من المواد التي تضاف للمجموع، وتضاف تلك الدرجات إلى درجات الفصل الدراسي الأول.

واوضحت الوزارة: يكون مدير المدرسة مسئولا عن إعداد كشوف بأسماء الطلاب الذين قاموا بتسليم المشروعات البحثية وتسليمها للجنة النظام والمراقبة المختصة ويكون مدير المديرية مسئولا عن إعلان النتيجة بعد اعتمادها من المحافظ.

