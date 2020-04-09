شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: كتاب المدرسة والمكتبة الرقمية أول مراجع مشروع البحث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم طريقة إعداد مشروع بحثي في صفوف النقل والشهادة الإعدادية، موضحا أنه سيتم إتاحة المشروعات المطلوبة على موقع الوزارة ابتداء من مساء اليوم.

واختار الوزير مشروعا بحثيا عن السياحة، قائلا: "تشتهر مصر بالكثير من المعالم السياحية ومن خلال دراستك لذلك، قم بعمل مشروع يتضمن أهم الأماكن السياحية وبماذا تشتهر ومنتجاتها مثل واحة سيوه على طريق المثال".

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وأوضح الوزير: يجب أن يعتمد الطالب على مجموعة مراجعة لعمل البحث أولها هو كتاب المدرسة بالإضافة إلى المكتبة الرقمية، موضحا سوف يكون السؤال الثاني في مشروع البحث، اختر أحد الأماكن التي كتبت عنها في أول نقطة (أهم المعالم السياحية) وقم بتنظيم رحلة لها، وحدد عدد الأفراد، ووزعهم على الحافلات وحدد عدد أفراد كل حافلة. وهنا الهدف من هذا السؤال جمع أجزاء من مادة الحساب.

وتابع الوزير، أن هناك إرشادات عامة، أولها كتابة رقم تعريفي للمشروع والرقم التعريفي لكل طالب أو مجموعة طلاب اشتركوا في البحث ثم مقدمة للمشروع ثم عناصر المشروع وأخيرا النتائج والمراجع.

أوضح أنه بإمكان الطالب كتابة مشروع البحث على الكمبيوتر أو الهاتف المحمول ورفعه على المنصة الإلكترونية، أو كتابته بخط اليد وتسليمه إلى المدرسة لتقوم بمهمة تسجيله على المنصة.