شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: مصرى يحصل 3.1 مليون ليره مستحقاته عن فترة عملة فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، نجاح مكتب التمثيل العمالى، التابع لوزارة القوى العاملة، بالسفارة المصرية بالعاصمة اللبنانية بيروت، فى تحصيل مستحقات المواطن المصرى "ح. ن .ع"، التى بلغت 3 ملايين و150 ألف ليره لبنانية، أى ما يوازى 32 ألفا و895 جنيها مصريا تقريبا.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة أن وزير القوى العاملة كان قد كلف مكتب التمثيل العمالى ببيروت بمتابعة مشكلة المواطن المصرى"ح.ن.ع" لدى صاحب العمل "أ.ي.أ" ، فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وقال إن بالمتابعة مع الملحق العمالى شرين عبد الجواد، أشارت إلى أنه تم التواصل مع صاحب العمل وتم الاتفاق علي حل مشكلة العامل وديا بعد أن أقر صاحب العمل بمستحقات العامل لديه التي كانت نطير أعمال دهانات، وتم تسليم العامل كامل مستحقاته بمكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية ببيروت، وقد لاقى هذا الحل قبولا وترحيبا من العامل مقدما الشكر للمكتب على مساهمته فى حل الشكوى وديا.

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يذكر أن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أعلن مؤخرا ، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، يتابع مستحقات المواطن المصري المتوفي بفيروس "كورونا"، مسعد عبد المحسن أحمد البراوى، فضلا عن إجراءات الدفن، وتقديم التعازي باسمه لأسرة المتوفي.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن وزير القوى العاملة ، تلقى تقريراً عاجلا من المستشار العمالي بجدة وليد عبد الرازق أحمد، وأشار فيه إلى وفاة المواطن المصري مسعد عبد المحسن أحمد البراوى بفيروس كورونا، بالمدينة المنورة ويعمل بمؤسسه محمد عواد الكبرى للمقاولات، لافتا إلى أنه نظرا للظروف الاستثنائية وظهور وباء "كورونا" المستجد، فقد قام المكتب بالتنسيق مع عم المتوفي أحمد البراوي ، وشقيقة المتوفي أمال من محافظة البحيرة ، في تفويض طه محمد نجيب بالقيام بإجراءات دفن جثمان المتوفي بالبقيع بالمدينة المنورة.