شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة: استرداد 15 فدان أملاك دولة بمحيط محور ترعة الطوارئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، استرداد ما يقرب من 15 فدان أملاك دولة شرق السكة الحديد على محور ترعة الطوارئ بحى السلام أول، بعد إزالة العشش التى أنشأت عليها بالمخالفة للقانون.

وأضاف نائب محافظ القاهرة، أن الأرض التى تم استردادها عبارة عن عشش ومباني دور أرضى مخالفة مخصص إزالتها وتم تنفيذ الإزالة وإزالة التعديات بالكامل وتسكين الأهالي بمشروع أهالينا 1 القريب من المكان، مشيرا إلى أنه جارى حالياً دراسة الاستخدام الأمثل لمساحة الأرض المستردة.

وتم تنفيذ الحملة بحضور نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية واللواء خالد المحمدى رئيس حى السلام أول بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية استكمالا لجهود المحافظة فى تطوير المناطق العشوائية وتوفير حياة آمنة وكريمة لقاطنيها .

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كان أعلن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة أمس، أنه استكمالًا لجهود المحافظة فى تطوير المناطق العشوائية وتوفير حياة آمنة وكريمة لقاطنيها بدأت اليوم الأجهزة التنفيذية بحى السلام أول بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بقطاع أمن القاهرة فى إزالة 113 عشة مقامة على أراضى الدولة المحيطة بمحور ترعة الطوارئ الذى نفذته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لخدمة سكان المنطقة.

وأضاف محافظ القاهرة أنه سيتم تسكين المستحقين القاطنين بالمنطقة بوحدات مؤثثة بالكامل وبها جميع الأجهزة الكهربائية ومتوافر بها جميع الخدمات بمشروع أهالينا (1)، وأن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسابق الزمن لإزالة المناطق العشوائية الخطرة قبل نهاية العام الجارى تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن محور ترعة الطوارىء يصل طوله إلى 9 كم2 وعرضه حوالى 100 متر مؤكدًا أن المحور يساهم في تخفيف الكثافات المرورية بالمحاور الرئيسية المحيطة بمنطقة المشروع، خاصة شارع جسر السويس، والطريق الدائرى بمنطقة تقاطعه مع طريق الإسماعيلية الصحراوى، بجانب الربط مع طريق بلبيس الصحراوى مؤكدًا أن المحور سيوفر نطاقًا عمرانيًا متحضرا فى المنطقة المحيطة به كما سيساهم تطوير هذا المحور فى تيسير الحركة المرورية بالمنطقة.