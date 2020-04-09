شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: مقبول تسليم مشروعات البحث بالمدرسة على "فلاشة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن الطالب الذي ليس لديه خدمة الإنترنت، سيكون كتاب المدرسة مرجعه الرئيسي في إعداد المشروع البحثي المطلوب منه، وأى كتاب آخر يخدمه في ذلك.

وأضاف: يمكن لأي طالب طباعة مشروع البحث وكتابته عليه تسليمه إلى المدرسة على "فلاشة"، لتتولى رفعه على المنصة الإلكترونية، وسيكون هناك شرحا آخر تفصيليا لطريقة الدخول على المنصة لأى طالب يوم الاثنين المقبل.

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وأكد الوزير أنه سيتم شرح طريقة الحصول على كود الطالب لاحقا، وموعد تسليم الأبحاث بعد أربعة أسابيع من اليوم، وطوال هذه الفترة ستكون فيديوهات تشرح كل خطوة، أو الرد على أية استفسارات.

وأوضح الوزير نريد أن يتعلم الطالب كيف يبحث عن المعلومة وبأى طريقة يكتبها، وفق خطوات محددة، ولكن غير مقبول أى شيء يحتوى على غش أو نقل أو دفع لأى شخص مقابل إعداد مشروع البحث، وسوف تتعامل الوزارة مع هذه التصرفات بشكل صارم وقانوني وأحيانا جنائي".

وشدد الوزير أى عضو في وزارة التربية والتعليم، أو مركز نت، يعرض هذه الأبحاث بمقابل مادى، سيتعرض للمسائلة القانونية، ولن يكون هناك تهاون في ذلك، ولو طالب يذهب لهذا الطريق لا يغضب من النتيجة، لأن بحثه سوف يتم رفضه، ويدخل دور ثانٍ في سبتمبر المقبل.

