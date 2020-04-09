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السيسى يوجه بالتوسع فى استصلاح الأراضى لزراعة المحاصيل الاستراتيجية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتوسع فى رقعة استصلاح الأراضي على مستوى الجمهورية لزراعة المحاصيل الاستراتيجية وزيادة النشاط العمرانى والتنموى.

 

 

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس اليوم، الخميس، برئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ومستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للزراعات المحمية".

 

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وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض عدد من مشروعات وزارة الزراعة في مجال استصلاح الأراضي.

 

 

 

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