شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الثانية فيديو.. لو انت سواق هنقولك ازاى تحمى نفسك من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت منظمة الصحة العالمية مجموعة من النصائح لعدد من الفئات التي لا تستطيع التوقف عن ممارسة عملها مثل عمال الدليفرى والسائقين و البائعين، لحمايتهم من فيروس كورونا المستجد.

ى الفيديو التالى يقدم الخليج 365 الحلقة الثانية من سلسلة هذه النصائح و هي للسائقين من بينها تطهير السيارة وتعقيمها باستمرار والحفاظ على مسافات مناسبة بين الركاب منعا لانتشار الفيروس .