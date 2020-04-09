شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تعلن تسجيل 117 حالة وفاة جديدة بكورونا والحصيلة ترتفع لـ 4110 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الخميس أنه تم تسجيل 117 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 4110، مشيرة إلى أن أعداد المصابين بفيروس كورونا في إيران تتخطى 66 ألفاً.

ويواصل فيروس كورونا انتشاره بشكل كبير فى مختلف دول العالم، وتخطت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد حاجز الـ88 ألف، في حين تجاوز تعداد المصابين بالمرض المليون و500 ألف حالة، وارتفعت حالات الشفاء لأكثر من 330 ألف شخص.

وفيما أعلنت وزارة الصحة الهندية، عن ارتفاع عدد حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا إلى 166 بعد وفاة 17 شخصا في الساعات الـ24 الماضية، وسجلت المكسيك 396 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 3181 بالإضافة إلى 174 وفاة.

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الصين "مهد" ظهور فيروس كورونا كشفت عن أنه تم تسجيل 63 حالة إصابة حديدة بكورونا وحالتي وفاة، وفى الولايات المتحدة أعلنت جماعة جونز هوبكنز، أن أمريكا تسجّل لليوم الثاني على التوالي حوالى ألفي وفاة بكورونا.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، قد ظهر للمرة الأولى نهاية أواخر العام الماضى داخل مدينة ووهان الصينية، ومنها انتقل لعدد كبير من دول العالم، ويسعى العالم جاهدا لوقف تفشي هذا الوباء الذي يواصل حصد الأرواح رغم الإجراءات الاحترازية العديدة التي جرى تطبيقها لوقف انتشاره.