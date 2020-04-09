شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط طبيبين بيطريين طلبا رشوة 700 ألف جنيه للتلاعب في عينة ماشية بجناكليس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على كل من مدير الإدارة البيطرية بجناكليس، وطبيب المجزر الألى بذات الإدارة التابعة لمديرية الطب البيطري بمحافظة البحيرة لقيامهما بابتزاز صاحب شركة خاصة تعمل في مجال منتجات الألبان وطلبهما منه مبلغ 700 الف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل امتناعهما عن أداء عملها والتلاعب بنتائج تحاليل عينات الدم المسحوبة بمعرفتهما من الماشية المُرباة بمزارع الشركة على خلاف الحقيقة وبما يظهر عدم سلامتها،

وقد تم ضبطهما حال تقاضيهما جزءاً من مبلغ الرشوة المتفق عليه، وجارى حالياً التحقيق معهما بمعرفة النيابة العامة المختصة.