شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي والبناء المخالف بمحافظات الجمهورية..فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بتشديد المتابعة المستمرة لرصد أى محاولات تستغل انشغال أجهزة الدولة في التعامل مع أزمة وباء فيروس "كورونا المُستجد" والقيام بالبناء المخالف أو وضع اليد على أراضى أملاك الدولة، وتوجيهه بالتعامل معها بكل حزم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإزالة المخالفات في مهدها، قامت هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع السادة المحافظين وكافة الجهات المعنية الأخرى بالدولة للتصدي الفوري لتلك الحالات وتنفيذ حملات مُداهمة في 15 محافظة هم كل من (المنوفية، والدقهلية، والغربية، وكفر الشيخ، ودمياط، والشرقية، والسويس، وبورسعيد، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، والجيزة، والأقصر، والمنيا، وقنا، وسوهاج)

وأسفرت تلك الحملات عن تنفيذ 1437 إزالة فورية على مساحات بلغت 73895 م٢‘ و 1088 فدان ‏من أراضي أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، وحالات البناء المخالف بدون ترخيص.

وتُثمن هيئة الرقابة ‏الإدارية الجهود المبذول من السادة المحافظين، وكافة الجهات المعنية الأخرى التي تحافظ على هيبة الدولة وترسى مبدأ تنفيذ القانون بكل حزم، كما تناشد الهيئة السادة المواطنين بالالتزام بتطبيق القوانين المنظمة لعملية البناء، ومعاونة أجهزة الدولة بالإبلاغ عن أية حالات مُخالفة يتم رصدها بمعرفتهم، وأن نحرص جميعاً على اعلاء مصلحة الوطن فوق المصالح الشخصية.

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